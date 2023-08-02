В ДНР заявили о готовности российских сил в зоне спецоперации к проведению наступления

По словам советника врио главы республики Яна Гагина, в настоящее время войска РФ придерживаются тактики "перемалывания" Вооруженных сил Украины при контрнаступлении

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские войска готовы перейти к наступлению в зоне спецоперации на Украине, однако в настоящее время придерживаются тактики "перемалывания" Вооруженных сил Украины при контрнаступлении, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"По большому счету мы к атаке готовы давно, но сейчас нас устраивает положение активной обороны и перемалывание сил противника. Потому что чем больше мы его сократим, тем лучше, тем меньше сопротивления мы получим во время нашего наступления. К рывку мы готовы уже сейчас", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия-1".

Он уточнил, что российские войска несмотря на контрнаступление активно продвигаются на купянском и авдеевском направлениях, улучшают свои позиции. Идут бои за островную часть Днепра.

Гагин добавил, что сейчас противник потерял уже около трети предоставленной западными странами техники, несет огромное количество потерь в живой силе, однако за два месяца продвинутся ему удалось лишь на несколько километров и объявить захваченными только несколько населенных пунктов в серой зоне - где продолжаются бои и не живут люди. По мнению Гагина, западные партнеры Украины будут подталкивать стороны сесть за стол переговоров.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 23 июля на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге он заявил о провале контрнаступления Киева.