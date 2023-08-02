Отделение "Единой России" в ДНР выдвинуло партийный список

Выборы состоятся в сентябре

ТАСС, 2 августа. Донецкое региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинула список кандидатов на выборы в Народный совет Донецкой Народной Республики и муниципальные советы, передает корреспондент ТАСС.

Участниками первого этапа первой конференции отделения партии стали 152 из 158 делегатов 18 существующих отделений региона.

Рабочий президиум возглавил секретарь отделения, врио главы ДНР Денис Пушилин.

"У нас сегодня происходит событие исключительной важности. Региональное отделение политической партии "Единая Россия" выдвигает свой партийный список для выборов депутатов Народного совета Донецкой Народной Республики. Впервые мы по российским законам формируем основу будущего состава нашего теперь уже регионального парламента", - обратился к присутствующим Пушилин.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут депутатов народного совета и депутатов муниципальных органов власти.