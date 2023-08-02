Путин и Эрдоган договорились о подготовке возможной встречи

Президенты России и Турции также условились о продолжении контактов на различных уровнях

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре договорились о подготовке возможной встречи, сообщила пресс-служба Кремля.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров", - говорится в сообщении.

Ранее канцелярия турецкого лидера сообщила, что Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию.

Путин 29 июля в беседе с журналистами отметил, что не исключает свой визит в Турцию. При этом, добавил президент РФ, возможен и вариант, при котором Эрдоган приедет в Россию. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что визит Путина в Турцию есть в планах у российской и у турецкой сторон, но о сроках Москва и Анкара пока не договаривались.

Нынешний телефонный разговор стал десятым для Путина и Эрдогана с начала года. В апреле лидеры в режиме видеоконференции вместе принимали участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". Последняя очная встреча у Путина и Эрдогана состоялась в Астане в октябре 2022 года.