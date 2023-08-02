Кремль заявил, что Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров в Турции

Лесные пожары зафиксировали с начала июля в нескольких провинциях республики, включая Анталью и Муглу

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высказал признательность за помощь в тушении лесных пожаров на территории республики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики", - говорится в сообщении.

Лесные пожары были зафиксированы с начала июля в ряде провинций Турции, включая курортные Анталью и Муглу. В середине прошлого месяца по указанию президента РФ в Турцию для оказания помощи в борьбе со стихией вылетели два самолета-амфибии Бе-200ЧС. На данный момент большинство пожаров удалось либо взять под контроль, либо потушить.

В прошлом году Турция особенно сильно пострадала от природных пожаров. Тогда активное участие в тушении также принимали российские Бе-200ЧС.