Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество РФ и Турции в торговле, энергетике и туризме

Президенты России и Турции выразили удовлетворение в связи с устойчивым ростом товарооборота между странами

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие торгово-экономических связей Москвы и Анкары, реализацию проектов в энергетике и сотрудничество в туристической отрасли. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"При обсуждении повестки дня российско-турецкого партнерства лидеры сконцентрировались на перспективах дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации стратегических совместных проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли", - говорится в сообщении.

Стороны выразили удовлетворение в связи с устойчивым ростом товарооборота между странами, который по итогам прошлого года увеличился вдвое.