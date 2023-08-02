2 августа, 10:59,
обновлено 2 августа, 11:26

Посольство РФ сообщило о напряженности и столкновениях в Сенегале

Как отметили в диппредставительстве, причиной стало заключение в тюрьму главного оппозиционера страны Усмана Сонко

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Напряженность и столкновения наблюдаются в Сенегале на фоне заключения в тюрьму главного оппозиционера страны Усмана Сонко, угроз дипломатам нет. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Сенегале.

"Действительно, сейчас напряженность в стране из-за того, что главного оппозиционера Сонко посадили в тюрьму. До этого он содержался под домашним арестом, а теперь он уже второй день проводит в тюрьме, которая находится за Дакаром. Кроме того, 31 июля его партия ("Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" - прим. ТАСС) официально была распущена. На этой волне как раз произошли столкновения, три человека скончались за эти три дня. Вчера также сгорел автобус в пригороде Дакара", - отметили в посольстве.

При этом там подчеркнули, что угроз российскому диппредставительству, которое находится в центре Дакара, нет.

"Рядом с нами МВД. Как правило, в такие дни здание МВД и все остальные министерства, которые находятся рядом, хорошо оцепляют и предоставляют охрану. В этом плане все в порядке. Единственное мы сами в рамках безопасности не выезжаем в город", - добавили в посольстве.

При этом, возможно, что в ближайшие дни будет объявлено о манифестациях, которые могут пройти в пятницу или субботу. "Пока об этом не объявили. Будем ждать официальных заявлений", - отметили в российском диппредставительстве.

О ситуации в стране

31 июля прокуратура в Сенегале предъявила Сонко несколько обвинений. Как сообщило агентство Agence de Presse Sénégalaise, политик преследуется по восьми пунктам обвинения, среди них - призыв к восстанию, объединение преступников, посягательство на государственную безопасность, заговор против государственной власти, действия, направленные на подрыв общественной безопасности и организация серьезных политических беспорядков.

Сонко возглавляет основанную в 2014 году партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство". Он участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. Сонко ранее объявил, что намерен участвовать в выборах, которые пройдут в феврале 2024 года. Однако 1 июня суд приговорил 49-летнего Сонко к двум годам тюремного заключения за растление малолетних. Этот приговор суда лишает лидера оппозиции возможности выставить на выборах свою кандидатуру. Действующий президент Сенегала Маки Саль объявил, что не будет добиваться переизбрания. 

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