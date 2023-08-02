Захарова предостерегла представителей ЕС от вмешательства во внутренние дела России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано в отношении внесения изменений в российское законодательство о НПО

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Москва указывает Европейскому союзу (ЕС) на необходимость придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В очередной раз вынуждены твердо указать Евросоюзу на необходимость придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела суверенных стран", - сказала она, комментируя заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано в отношении внесения изменений в законодательство РФ о НПО, которые "в частности, регламентируют порядок участия российских физических, юридических лиц" в деятельности иностранных неправительственных организаций (НПО).

"По оценке ЕС, данные поправки якобы идут вразрез с российской же Конституцией и серьезно ограничивают права и свободы граждан. Более того, делаются глубокомысленные заключения о том, что поправки и вовсе направлены на изоляцию народа России от остального мира, - указала Захарова. - Столь нервная реакция Еврокомиссии понятна. Российские законодательные инициативы дополнительно сужают возможности еэсовского Брюсселя пытаться влиять на внутриполитическую ситуацию в России. Именно это "отнюдь не мнимое ограничение прав российских граждан", о которых на словах так пекутся на Западе, вызывает недовольство Евросоюза".

Дипломат отметила, что от зарубежных НПО для привлечения к своей деятельности российских граждан на законных основаниях требуется зарегистрировать в России свой филиал или представительство. "В чем же здесь изоляция кого-то от кого-то? Простая формальная история, которая есть во всех странах. Сложности с этим могут лишь возникнуть у тех, кто не хочет работать транспарентно и цивилизационно, а стремится реализовывать скрытую повестку, осваивая выделяемые на эти цели значительные финансовые средства, в том числе из бюджетов государств и объединений, проводящих недружественную по отношению к России политику", - добавила она.

"Этим будет сложно, ничего не могу сказать. Вот этих, которые под видом НПО занимаются разрушением нашей страны, мы действительно хотим от себя изолировать. Это факт. Очень много натерпелись", - подчеркнула Захарова.