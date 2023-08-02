Захарова заявила, что заказные провокации в Грузии не пользуются поддержкой населения

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что доказательства причастности зарубежных спонсоров и кураторов к подобным акциям "протеста" налицо

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Большинство жителей Грузии не поддерживает заказные антироссийские провокации, которые устраивает радикальная грузинская оппозиция по указанию и на средства западных спонсоров. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, очередной подобный "перформанс" против пребывания россиян на территории Грузии был устроен на днях в Батуми в связи с заходом в местный порт круизного судна с российскими туристами на борту. "Нужно понимать, что это заказная акция, которых в стране проводится немало по разным темам и в контексте России, и в контексте каких-то внутренних событий, - отметила дипломат. - Мы прекрасно понимаем, кто заказчики. Очевидно, что люди, которые совершают подобные акции, не представляют население в большинстве своем, они представляют заказчика, который все это организовывает".

"Внутри страны эта акция поддержки не имела, - констатировала Захарова. - Мы получаем большое количество обращений грузинских граждан, которые говорят о том, что для них эта хамская провокация неприемлема, что они к ней как страна не имеют отношения, от нее отмежевываются".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что доказательства причастности зарубежных спонсоров и кураторов к подобным акциям "протеста" налицо. "Это хвалебные оценки данной провокации радикальной грузинской оппозиции со стороны ряда западных стран, - пояснила она. - Мы видели заявление посла США в Тбилиси Келли Дегнан, которая напрямую учит граждан Грузии, как им жить, и радуется подобным акциям. Собственно говоря, она своими заявлениями и доказывает, кто за всем этим стоит и кто является бенефициаром".

"Это классическая проплаченная провокация", - резюмировала Захарова, напомнив о схожих акциях против возобновления прямых авиарейсов между Россией и Грузией.