Путин поблагодарил отмеченных госнаградами за труд, самоотверженность и верность Отечеству

Президент отметил, что на церемонии в Кремле присутствуют представители самых разных профессий

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле поблагодарил отмеченных государственными наградами за их труд, самоотверженность и верность Отечеству.

"Дорогие друзья, ваши достижения - сила, гордость и честь России. Я благодарю вас за труд, самоотверженность, верность Отечеству. Желаю новых успехов", - сказал глава государства.

Он отметил, что на церемонии в Кремле присутствуют представители самых разных профессий: военные, врачи, писатели, строители, металлурги, деятели культуры. "Все вы заслужили признание своим трудом и талантом", - подчеркнул Путин.

Отмеченные госнаградами

Представляя космонавта Антона Шкаплерова, президент сказал: "Преданность делу, готовность решать сложнейшие задачи - неотъемлемое качество каждого нашего космонавта". Глава государства добавил, что Шкаплеров награжден вторым в истории России орденом Гагарина. Суммарно он провел 700 суток на Международной космической станции, включая совместную работу со съемочной группой фильма "Вызов".

"Служению людям посвятила всю свою жизнь меценат, благотворитель, общественный деятель Аймани Несиевна Кадырова. Аймани Несиевна возглавляет фонд имени Героя России Ахмата Кадырова", - отметил президент, указав, что за годы работы фонда "его помощь и поддержку получили сотни тысяч людей".

Большой вклад в развитие отечественной литературы вносит писатель Бронтой Бедюров, сказал Путин, обратив внимание на то, что произведение "Слово об Алтае" представляет обширные исторические и фольклорные материалы, книга "наполнена любовью к родному краю, к его народу".

К государственной награде также представлен академик Давид Иоселиани. Как отметил президент, Иоселиани первым в России провел стентирование коронарной артерии. "Во многом благодаря его усилиям это важнейшее направление отечественного здравоохранения успешно развивается", - подчеркнул Путин.

"Отзывчивость и доброжелательность отличают и Валерия Васильевича Батина. Почти 40 лет он трудится на Магнитогорском металлургическом комбинате, постоянно повышает квалификацию, осваивая новейшее оборудование", - добавил глава государства, говоря о награжденных госнаградами.