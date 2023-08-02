"Единороссы" утвердили список из 50 кандидатов на осенних выборах в Херсонской области

Его возглавили врио губернатора региона Владимир Сальдо, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич, директор Новокаховского хлебозавода Елена Дмитрук

ГЕНИЧЕСК, 2 августа. /ТАСС/. Политическая партия "Единая Россия" в среду на конференции утвердила список из 50 кандидатов на сентябрьские выборы в Херсонскую областную думу. Его возглавили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич, директор Новокаховского хлебозавода Елена Дмитрук, передает корреспондент ТАСС.

"Я вместе с собой приглашаю работать всех тех, кто хочет добиваться успеха, участвовать в строительстве нового субъекта Российской Федерации - Херсонской области, участвовать в развитии и движении вперед", - сказал журналистам Сальдо после голосования за список кандидатов.

Также в списке "Единой России" ректор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина, программный директор ТРК "Таврия" Юлия Сипко, руководитель "Радио Таврия" Андрей Бурдельный, заместитель министра труда и социальной политики Херсонской области Владимир Лебёдкин, и.о. начальника департамента внутренней политики Херсонской области, руководитель Херсонского регионального отделения "Боевого братства" Игорь Телегин.

Кастюкевич отметил, что в списке люди, которые не только принимали активное участие в предварительном голосовании "Единой России", но и проявили себя при эвакуации людей из Голой Пристани, Алёшек, Новой Каховки после разрушения Каховской ГЭС. Также кандидаты обеспечивали питьевой водой население Ивановского района, районы Великой Лепетихи и Рогачика.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. На Херсонщине жители впервые после воссоединения с Россией изберут областную думу и местных депутатов в 14 муниципальных округах, в том числе в прифронтовой зоне.