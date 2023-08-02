"Единая Россия" намерена получить не менее 2/3 мест в Херсонской областной думе

Руководитель центрального исполкома единороссов Александр Сидякин поставил задачу реготделению по результатам выборов сформировать эффективно работающую фракцию депутатов во всех 14 муниципальных округах Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 2 августа. /ТАСС/. Политическая партия "Единая Россия" рассчитывает по итогам сентябрьских выборов получить не менее 2/3 мест в Херсонской областной думе, сообщил в среду на конференции Херсонского регионального отделения партии по утверждению списка кандидатов руководитель ЦИК партии Александр Сидякин.

"Мы ожидаем по итогу кампании такой бурной и насыщенной формирование не менее 2/3 в законодательном собрании, чтобы была представлена наша фракция. Это тот минимум, который мы для себя ставим. Я думаю, это посильная для нас задача", - сказал Сидякин.

Он также поставил задачу реготделению по результатам выборов сформировать эффективно работающую фракцию депутатов во всех 14 муниципальных округах Херсонской области.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. На Херсонщине жители впервые после воссоединения с Россией изберут областную думу и местных депутатов в 14 муниципальных округах, в том числе в прифронтовой зоне.