Иностранные наблюдатели проконтролируют ход голосования в Запорожской области в сентябре

Первый заместителя губернатора Запорожской области Сергей Толмачев рассказал, что безопасность избирателей на выборах будет "на высочайшем уровне"

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Иностранные наблюдатели прибудут в сентябре в Запорожскую область и проконтролируют ход голосования, сообщает Запорожское агентство новостей со ссылкой на первого заместителя губернатора Запорожской области Сергея Толмачева.

"На референдуме у нас были международные наблюдатели, приедут и на сентябрьские выборы. В прошлый раз были представители стран Африки, Латинской Америки и даже Европы. Там есть люди, которые нас поддерживают, все понимают и доносят правду до своих сограждан, несмотря на позицию официальных властей", - сказал он.

Толмачев рассказал, что безопасность избирателей на выборах будет "на высочайшем уровне". "Уже провели предварительный расчет сил и средств: от установки рамок до количества личного состава. Во всей России, даже в глубинке, сейчас этому уделяется большое внимание", - отметил он.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав РФ будут выбирать 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Выборы будут проходить по спискам от политических партий.

Избирком Запорожской области 20 июля полностью завершил формирование 19 территориальных и 606 участковых избирательных комиссий.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут депутатов Народного совета и депутатов муниципальных органов власти.