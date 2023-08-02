Пушилин возглавил список "Единой России" на региональных выборах в ДНР

Врио главы региона отметил, что попросил всех кандидатов активно включиться в формирование программы партии

ТАСС, 2 августа. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин возглавил список партии "Единая Россия" на региональных выборах, которые пройдут в регионе в сентябре. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"152 делегата приняли три важных решения: список партии на выборах в Народный Совет ДНР и три местных совета (Мангуш, Володарское, Красный Лиман). Возглавить список партии на региональных выборах делегаты доверили мне, Анне Железной, директору центра Материнства и детства и Артему Жоге, комбату "Спарты". Искренне благодарен всем за доверие", - написал Пушилин.

Он добавил, что попросил всех кандидатов активно включиться в формирование программы "Единой России". "Как и прежде, в своей работе мы опираемся на мнение и предложения жителей во всех сферах жизни. На следующей конференции партии мы представим стратегию возрождения и развития ДНР", - отметил Пушилин.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут депутатов народного совета и депутатов муниципальных органов власти.

В новость внесена правка (16:32 мск) - передается с исправлением в выходных данных, верно - ТАСС.