Путин согласился со словами о том, что Россию нужно любить и защищать

Президент РФ поблагодарил военных, которые присутствовали на церемонии вручения госнаград

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россию нужно любить и оберегать, убежден президент РФ Владимир Путин. Глава государства в Кремле вручил госнаграды военным и представителям разных сфер, после чего обратился к гостям церемонии.

"Одна из награжденных, доктор, выступая здесь, сказала, что Россия, конечно, нуждается в том, чтобы ее любили, ее защищали, охраняли, оберегали. Так оно и есть", - сказал глава государства. "Поэтому прежде всего хочу поблагодарить военных, которые здесь присутствуют", - добавил он.

На церемонии, в частности, врач Нейрохирургического центра имени профессора Г. С. Тиглиева "Новые технологии" Елена Шевченко в ответном слове после вручения ей ордена Пирогова сказала: "Любимая Россия - великая страна, а значит умных, смелых, самоотверженных, одаренных людей в ней - большинство. На такой гигантской территории проживает не так много людей, но мы способны защитить не только свое Отечество, но и помочь другим". По ее словам, этот факт "говорит о силе народов нашей Родины". "Россия нуждается в том, чтобы ее любили, защищали ее, заботились о ее будущем, настоящем и не забывали прошлое", - заключила Шевченко.