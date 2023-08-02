2 августа, 12:47,
обновлено 2 августа, 12:56
Дело Дональда Трампа

Медведев прокомментировал уголовное дело против Трампа

Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

Зампред Совбеза РФ назвал очевидным прогрессом, что неугодных кандидатов в президенты США не убивают, а подвергают уголовному преследованию

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал очевидным прогрессом, что неугодных кандидатов в президенты США теперь не убивают, а лишь подвергают уголовному преследованию.

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"Раньше неугодных кандидатов в президенты в США просто убивали. Теперь же против них заводят уголовные дела и предъявляют обвинения. Что ж, прогресс налицо," - написал Медведев на английском языке в Twitter.

Спецпрокурор США Джек Смит объявил ранее о выдвижении обвинений в адрес экс-президента США Дональда Трампа по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на проигрыш на ноябрьских выборах 2020 года, за счет незаконных действий. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАРоссияТрамп, ДональдДело Дональда Трампа
© Информационное агентство ТАСС
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