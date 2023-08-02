Медведев прокомментировал уголовное дело против Трампа

Зампред Совбеза РФ назвал очевидным прогрессом, что неугодных кандидатов в президенты США не убивают, а подвергают уголовному преследованию

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал очевидным прогрессом, что неугодных кандидатов в президенты США теперь не убивают, а лишь подвергают уголовному преследованию.

"Раньше неугодных кандидатов в президенты в США просто убивали. Теперь же против них заводят уголовные дела и предъявляют обвинения. Что ж, прогресс налицо," - написал Медведев на английском языке в Twitter.

Спецпрокурор США Джек Смит объявил ранее о выдвижении обвинений в адрес экс-президента США Дональда Трампа по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на проигрыш на ноябрьских выборах 2020 года, за счет незаконных действий.