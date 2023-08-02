"Единая Россия" выдвинула список кандидатов в депутаты на выборы в Народный совет ЛНР

Его сформировали на основе предварительного голосования

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло список кандидатов в депутаты на предстоящие выборы в Народный совет ЛНР, а также в 15 представительных органов муниципальных образований, передает корреспондент ТАСС с I конференции Луганского регионального отделения партии.

"Сегодня мы выдвинули кандидатов в депутаты Народного совета, а также в муниципальные образования Луганской Народной Республики. Определили самых лучших из самых достойных, которых определили люди, прежде всего. Я напомню, что все списки мы формировали на основе предварительного голосования", - сказал журналистам секретарь луганского реготделения единороссов, спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

В список для выдвижения кандидатов в депутаты Народного совета вошли 75 человек. Его возглавили врио главы ЛНР Леонид Пасечник, Мирошниченко, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, сенатор от ЛНР Ольга Бас и депутат Народного совета Зинаида Наден.

В мае в ЛНР прошло предварительное голосование "Единой России". Проголосовали почти 160 тыс. жителей республики.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.