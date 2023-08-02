В список кандидатов в депутаты от "Единой России" в ЛНР включили рабочих и военных

В него в том числе попали учителя и волонтеры

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Более 50% кандидатов в депутаты в Народный совет ЛНР и муниципальные органы от "Единой России" составляют действующие депутаты, но также есть рабочие, военные, учителя и волонтеры. Об этом говорится в раздаточных материалах, предоставленных журналистам на I Конференции Луганского регионального отделения партии.

"Среди кандидатов есть как действующие депутаты, их больше 50%, так и новички в политике. Кандидаты представляют разные сферы деятельности: индивидуальные предприниматели, рабочие, военнослужащие, работники общественных профсоюзных организаций, которые составляют почти 20% от общего числа кандидатов. Преподаватели, директора школ и учителя, работники науки и культуры, средств массовой информации составляют более 15%. Около 16% - молодые люди до 35 лет. Это волонтеры, которые помогали и помогают жителям республики в столь непростое время, и представители молодежных общественных организаций", - написано в материалах.

2 августа региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло список кандидатов в депутаты на предстоящие выборы в Народный совет ЛНР, а также в 15 представительных органов муниципальных образований. В список для выдвижения кандидатов в депутаты Народного совета вошли 75 человек. Его возглавили врио главы ЛНР Леонид Пасечник, Денис Мирошниченко, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, сенатор от ЛНР Ольга Бас и депутат Народного совета Зинаида Наден.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.