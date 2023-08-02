Переговоры Путина и Эрдогана и попытка атаки на корабль ВМФ. Главные события 2 августа

Телефонные переговоры Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры и договорились о подготовке к будущей встрече. В канцелярии турецкого лидера сообщили, что планируется визит Путина в республику. Дата поездки не сообщается.

Попытка атаковать российский корабль в Черном море

Украина вновь попыталась атаковать морским беспилотным катером российский корабль, который сопровождал гражданский транспорт в Черном море. В Минобороны России отметили, что беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен.

Законопроект об изменении статуса работодателей участников СВО

В Госдуму внесли законопроект, который приравнивает работодателей, трудоустраивающих участников СВО, к социальным предпринимателям. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что им станут доступны различные виды льгот и многие другие инструменты развития бизнеса.

Задержание подозреваемого в подготовке к госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, выезжавшего на Украину для вступления в ВСУ. Он признался, что планировал принять участие в боевых действиях против российской армии. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за приготовление к государственной измене.

Закрытие представительства Intesa Sanpaolo

Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo решила закрыть представительство в России. По данным агентства Reuters, организация не смогла получить одобрение на полный уход из-за ограничений на продажу активов. Представитель группы отметил, что решение не повлияет на работу банка "Интеза".