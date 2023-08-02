Путин поручил трансформировать доверие между РФ и Африкой в экономическое сотрудничество

Президент России отметил, что страны Евразийского экономического союза готовят соглашения о зоне свободной торговли с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу трансформировать политическое доверие между Россией и странами Африки в экономическое сотрудничество.

Таким образом он прокомментировал на совещании с кабмином доклад главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова по итогам саммита Россия - Африка. "Нам надо реально трансформировать уровень политического доверия [между странами Африки и РФ] в экономическое сотрудничество", - сказал Путин.

"Они чувствуют в России друга, и мы относимся к африканским странам как к друзьям", - обратил внимание президент РФ.

Глава государства отметил, что страны Евразийского экономического союза готовят соглашения о зоне свободной торговли с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром. "Это все Северная Африка. Там на континенте так называемых точек развития - их больше гораздо, и есть очень интересные страны. Поэтому нам ни в коем случае нельзя упустить другие регионы", - подчеркнул Путин.

Он привел в пример оценку экспертов того, что Африканский континент будет развиваться очень позитивно, "будет нагонять то, что было упущено за предыдущие десятилетия". "Поэтому надо комплексно подходить к этим вопросам, не выхватывать там что-то одно "традиционное", - обратил внимание глава российского государства.