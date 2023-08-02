Замглавы МИД РФ и посол Израиля в Москве обсудили развитие отношений между странами

Встреча прошла по просьбе израильской стороны

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Израиля в Москве Александр Бен Цви обсудили развитие отношений и поддержание регулярных контактов между внешнеполитическими ведомствами стран. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы был обсужден комплекс вопросов дальнейшего поступательного развития российско-израильских отношений, включая поддержание регулярных контактов между внешнеполитическими ведомствами по проблематике, представляющей взаимный интерес", - указали в ведомстве.

Встреча прошла по просьбе израильской стороны.