Избирком зарегистрировал еще трех кандидатов на участие в выборах ивановского губернатора

Голосование будет проходить с 8 по 10 сентября

ТАСС, 2 августа. Избирательная комиссия Ивановской области зарегистрировала кандидатов от политических партий ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Коммунисты России" для участия в выборах губернатора, которые состоятся 10 сентября. Об этом сообщили ТАСС в облизбиркоме.

"На заседании избирательной комиссии Ивановской области, которое состоялось 2 августа, были зарегистрированы кандидатами для участия в выборах губернатора Павел Попов, представляющий партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Александр Орехов, выдвинутый партией "Коммунисты России" и от партии ЛДПР - Дмитрий Шелякин", - сказали в пресс-службе.

Ранее комиссия зарегистрировала для участия в выборах действующего главу региона Станислава Воскресенского. Также документы на регистрацию подал первый секретарь ивановского обкома КПРФ Александр Бойков.

Голосование на выборах будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона предстоит выбрать губернатора и 30 депутатов областного парламента VIII созыва.