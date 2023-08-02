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Единый день голосования

Единороссы ставят целью получить квалифицированное большинство на всех выборах

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что от результатов выборов "во многом будет зависеть работа органов власти"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" планирует получить квалифицированное большинство на всех уровнях выборов, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

В сообщении отмечается, что региональные отделения партии в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях выдвинули своих кандидатов на предстоящие в сентябре выборы.

"Единая Россия" настроена не просто на победу, а сразу на последующую работу. Наша цель - квалифицированное большинство на всех уровнях выборов. Для ее достижения у нас есть все. Команда сильных кандидатов, пользующихся поддержкой людей и прошедших предварительное голосование. Народная программа, которую мы вместе с жителями наполняем конкретными задачами. И ресурсы на ее реализацию", - приводятся слова Турчака.

Он отметил, что от результатов выборов "во многом будет зависеть работа органов власти". "Восстановление новых регионов и их дальнейшая интеграция в социально-экономические процессы", - добавил секретарь генсовета.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. 

Теги:
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"
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