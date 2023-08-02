Единороссы ставят целью получить квалифицированное большинство на всех выборах

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что от результатов выборов "во многом будет зависеть работа органов власти"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" планирует получить квалифицированное большинство на всех уровнях выборов, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

В сообщении отмечается, что региональные отделения партии в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях выдвинули своих кандидатов на предстоящие в сентябре выборы.

"Единая Россия" настроена не просто на победу, а сразу на последующую работу. Наша цель - квалифицированное большинство на всех уровнях выборов. Для ее достижения у нас есть все. Команда сильных кандидатов, пользующихся поддержкой людей и прошедших предварительное голосование. Народная программа, которую мы вместе с жителями наполняем конкретными задачами. И ресурсы на ее реализацию", - приводятся слова Турчака.

Он отметил, что от результатов выборов "во многом будет зависеть работа органов власти". "Восстановление новых регионов и их дальнейшая интеграция в социально-экономические процессы", - добавил секретарь генсовета.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.