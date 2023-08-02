Мишустин отчитался Путину об итогах рабочей поездки по Дальнему Востоку

Премьер-министр с 24 по 27 июля посетил Владивосток, Улан-Удэ, а также сибирские города Горно-Алтайск и Норильск

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утром рассказал президенту России Владимиру Путину о результатах рабочей поездки по городам Дальнего Востока. Об этом сообщил глава государства на совещании с правительством.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, выступая с докладом по вопросам формирования комфортной городской среды, обратил внимание на то, что в конце июля председатель правительства в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку во Владивостоке подвел итоги VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также II Конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа.

Глава государства, выслушав министра, отметил, что утром премьер отчитался ему об итогах его поездки. "Вы упомянули о поездке Михаила Владимировича [Мишустина] на Дальний Восток. Он мне с утра рассказывал о результатах этой поездки", - сказал президент.

Председатель российского правительства с 24 по 27 июля был в рабочей поездке по Дальнему Востоку и Сибири. Он посетил Владивосток, Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Норильск. Мишустин ежегодно совершает летние "дальневосточные турне". Так, в прошлом году в рамках такой поездки он посещал Горно-Алтайск, Якутск и Читу. Годом ранее у него состоялись рабочие поездки по Сахалинской и Иркутской областям и Хабаровскому краю. В 2020 году премьерское "турне" длилось неделю, а его маршрут пролегал через Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.