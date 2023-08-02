Список "Единой России" на выборах в Запорожье возглавили Балицкий, Данильченко и Рогов

На партийной конференции единороссы выдвинули 60 кандидатов в заксобрание и 390 кандидатов в 16 местных муниципальных советов

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Список "Единой России" на выборах в первый созыв Законодательного собрания Запорожской области возглавили врио губернатора Евгений Балицкий, секретарь регионального политсовета партии Галина Данильченко и глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает корреспондент ТАСС. На партийной конференции единороссы выдвинули 60 кандидатов в заксобрание и 390 кандидатов в 16 местных муниципальных советов.

"Сегодня мы будем голосовать в этом списке за врио губернатора Евгения Витальевича Балицкого - он возглавит наш список, Галина Викторовна Данильченко - вы ее все знаете, секретарь нашего регионального отделения, Владимир Валерьевич Рогов замыкает тройку нашего списка - не менее почетное место", - сказал, представляя первую тройку списка, руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав РФ будут выбирать 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Выборы будут проходить по спискам от политических партий.

Как ранее сообщили в областном избиркоме, 20 июля завершилось формирование 19 территориальных и 606 участковых избирательных комиссий. 26 июня избирком начал прием партийных списков кандидатов. По словам главы комиссии Галины Катющенко, точные списки избирателей в Запорожской области будут составлены в середине августа. По предварительным данным, в них войдут 496 тыс. жителей области.