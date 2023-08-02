В Запорожской области "Единая Россия" намерена получить минимум две трети мандатов

По мнению первого замгубернатора региона Сергея Толмачева, партия по итогам ЕДГ сможет претендовать и на большее количество депутатских мест

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" намерена получить не менее двух третей мест в Законодательном собрании Запорожской области первого созыва и муниципальных представительных органах по итогам выборов в сентябре. Об этом заявил руководитель ЦИК "Единой России" Александр Сидякин на региональной партийной конференции.

"Мы ожидаем определенного итога по результатам <...> - мы должны получить не менее двух третей мандатов в законодательном собрании и советах муниципальных образований. Для этого есть все основания, все предпосылки", - сказал Сидякин.

По оценке первого заместителя губернатора Запорожской области Сергея Толмачева, партия по итогам ЕДГ сможет претендовать и на большее количество депутатских мест. "Впереди у нас до старта выборов остался месяц фактически, у нас большие, серьезные задачи. Александр Геннадьевич [Сидякин] как-то занизил планку - две трети. Три четверти для нас - это минимальная задача. Мы видим, что это реально и на уровне законодательного собрания, и на уровне районных советов", - сказал Толмачев.

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В среду на партийной конференции единороссы выдвинули 60 кандидатов в Законодательное собрание Запорожской области и 390 кандидатов в 16 местных муниципальных советов. Список в первый созыв регионального парламента возглавили врио губернатора Евгений Балицкий, секретарь регионального политсовета партии Галина Данильченко и глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.