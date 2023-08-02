Эксперт отметил, что беспорядки в Дакаре происходили в основном в неблагополучных районах

По словам российского эксперта-африканиста Сергея Елединова, в действиях такого рода принимали участие не столько оппозиционно настроенные активисты, сколько в основном маргинальные элементы, которые воспользовались удобным моментом для грабежей и мародерств

РАБАТ, 2 августа. /ТАСС/. В столице Сенегала, Дакаре, протесты, беспорядки и акты вандализма происходили в основном в неблагополучных кварталах. Об этом рассказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС Сергей Елединов, российский эксперт-африканист, постоянно проживающий и работающий в Сенегале и других странах Западной Африки на протяжении более 15 лет.

"Основные стычки, беспорядки и акты вандализма происходили в неблагополучных кварталах на окраине Дакара, а также в окрестностях города. Были зафиксированы нападения на банки, бензозаправки, магазины и так далее. Важно отметить, что в действиях такого рода принимали участие не столько оппозиционно настроенные активисты, сколько в основном маргинальные элементы, которые воспользовались удобным моментом для грабежей и мародерств", - отметил он.

"Импульсом для протестов послужил арест и заключение под стражу лидера оппозиции Усмана Сонко, которому 31 июля сенегальская прокуратура предъявила целый ряд обвинений, включая призыв к восстанию и посягательство на государственную безопасность. Кроме того, решением правительства Сенегала была распущена ведущая оппозиционная партия страны "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (PASTEF), которую возглавлял арестованный Сонко", - продолжал собеседник агентства.

"Также происходили случаи сожжения французских флагов. Но тут надо понимать, что данный аспект является в том числе сюжетом противостояния оппозиции и правящего режима. Сторонники Сонко считают, что действующий президент Маки Саль близок и лоялен Парижу и готов сотрудничать с нынешней французской администрацией. В то время как Сонко в своей риторике часто выступает с традиционалистских и даже националистических позиций, обращаясь к критике политики правительства Франции", - подчеркнул Елединов.

"Впрочем, недавно президент Маки Саль сделал два очень умных хода. Во-первых, он принял участие в саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Во-вторых, чуть раньше, он официально объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих выборах главы государства. В результате оппозиция потеряла инициативу и очки", - поделился мнением эксперт. По его словам, начиная с 1 августа ситуация в Дакаре стала постепенно стабилизироваться.