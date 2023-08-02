В проект народной программы "Единой России" в ЛНР поступило 7 тыс. предложений от луганчан

Замсекретаря генсовета "Единой России", сенатор от ЛНР Дарья Лантратова отметила, что это "показывает очень высокую активность, люди хотят участвовать в развитии республики"

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Более 7 тыс. предложений от жителей ЛНР уже поступили на отбор в народную программу "Единой России", с которой партия будет участвовать в выборах в сентябре. Об этом сообщила замсекретаря генсовета "Единой России", сенатор от ЛНР Дарья Лантратова на I Конференции Луганского регионального отделения партии

"Хочу обратиться к нашим кандидатам, - сказала она. - Наша с вами общая задача - это, прежде всего, работа на земле - дойти до каждого нашего избирателя и, самое главное, собрать наказы на будущее, и все предложения, которые мы вместе соберем, должны пойти в нашу народную программу. Сейчас уже мы получили более 7 тыс. предложений от людей, это действительно показывает очень высокую активность, люди хотят участвовать в развитии республики. Это позволит объединить наши силы и буквально всем вместе написать единый план развития республики на ближайшие годы".

В Луганске 18 июля открылся первый штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" в новых регионах, и жители ЛНР смогут внести свои предложения в народную программу партии. Партия рассчитывает получить от жителей ЛНР порядка 30-50 тыс. предложений, сказал журналистам руководитель центрального исполнительного комитета "Единой России" Александр Сидякин. В конце августа народная программа после обсуждения будет принята с учетом пожеланий граждан. Она станет программным документом, с которым кандидаты от "Единой России" пойдут на выборы в Народный совет ЛНР.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.