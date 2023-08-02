2 августа, 16:27,
обновлено 2 августа, 16:58

Песков: СМИ на Западе сейчас живут в условиях военной цензуры по "указиловкам" спецслужб

Пресс-секретарь президента отметил, что самые влиятельные СМИ в мире - это "к сожалению, англо-саксонские СМИ, американские, британские"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 2 августа. /ТАСС/. Западная пресса сейчас живет фактически в условиях военной цензуры, СМИ получают "указиловки" от своих спецслужб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте также
Песков заявил, что антироссийская пропаганда начинает утомлять людей на ЗападеПесков заявил, что российские СМИ "вырубили" на ЗападеПесков заявил, что коллективный Запад ведет войну против России, навязывая свои правила

Он отметил, что самые влиятельные СМИ в мире - это "к сожалению, англо-саксонские СМИ, американские, британские". "Там очень много серьезных СМИ, много талантливых журналистов, умных, профессиональных, но сейчас, поскольку они все развязали против нас ту самую войну, они живут в состоянии абсолютно военной цензуры. И уважаемые западные СМИ, газеты, телеканалы, интернет-ресурсы, печатные издания фактически, это на самом деле так, если называть вещи своими именами, они получают указиловки, методички от своих спецслужб, они получают сливы информации, которые в основном, очень часто, являются фейками, специально, профессионально подготовленными. И они [СМИ] впряглись в эту работу на круглосуточной основе", - сказал Песков в ходе открытого диалога "Элементы социальной инженерии" с участниками форума "Территория смыслов".

"Нам нужно с ними конкурировать", - считает пресс-секретарь. "Мы очень робко начали конкурировать, но достаточно успешно", - убежден он. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация