Песков: СМИ на Западе сейчас живут в условиях военной цензуры по "указиловкам" спецслужб

Пресс-секретарь президента отметил, что самые влиятельные СМИ в мире - это "к сожалению, англо-саксонские СМИ, американские, британские"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 2 августа. /ТАСС/. Западная пресса сейчас живет фактически в условиях военной цензуры, СМИ получают "указиловки" от своих спецслужб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что самые влиятельные СМИ в мире - это "к сожалению, англо-саксонские СМИ, американские, британские". "Там очень много серьезных СМИ, много талантливых журналистов, умных, профессиональных, но сейчас, поскольку они все развязали против нас ту самую войну, они живут в состоянии абсолютно военной цензуры. И уважаемые западные СМИ, газеты, телеканалы, интернет-ресурсы, печатные издания фактически, это на самом деле так, если называть вещи своими именами, они получают указиловки, методички от своих спецслужб, они получают сливы информации, которые в основном, очень часто, являются фейками, специально, профессионально подготовленными. И они [СМИ] впряглись в эту работу на круглосуточной основе", - сказал Песков в ходе открытого диалога "Элементы социальной инженерии" с участниками форума "Территория смыслов".

"Нам нужно с ними конкурировать", - считает пресс-секретарь. "Мы очень робко начали конкурировать, но достаточно успешно", - убежден он.