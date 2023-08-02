Песков заявил, что российские СМИ "вырубили" на Западе

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 2 августа. /ТАСС/. Российские средства массовой информации в западных странах полностью "вырубили", но это не значит, что надо останавливаться, голос России все равно слышен и востребован. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе открытого диалога "Элементы социальной инженерии" с участниками форума "Территория смыслов".

"Они (страны Запада - прим. ТАСС), абсолютно не стесняясь, просто вырубили все наши СМИ из своего информационного поля, и мы сейчас там не присутствуем", - сказал Песков.

"Даже вот этот международный, абсолютно транспарентный характер интернета - он нам не помогает, потому что и его они там зачищают и все блокируют", - добавил он. "Но это не значит, что нужно останавливаться, наш <…> робкий такой голос в международной пропаганде с хорошей стороны этого слова все равно слышен, он все равно востребован", - убежден пресс-секретарь.