2 августа, 16:28,
обновлено 2 августа, 16:50

Песков заявил, что российские СМИ "вырубили" на Западе

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 2 августа. /ТАСС/. Российские средства массовой информации в западных странах полностью "вырубили", но это не значит, что надо останавливаться, голос России все равно слышен и востребован. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе открытого диалога "Элементы социальной инженерии" с участниками форума "Территория смыслов".

"Они (страны Запада - прим. ТАСС), абсолютно не стесняясь, просто вырубили все наши СМИ из своего информационного поля, и мы сейчас там не присутствуем", - сказал Песков.

"Даже вот этот международный, абсолютно транспарентный характер интернета - он нам не помогает, потому что и его они там зачищают и все блокируют", - добавил он. "Но это не значит, что нужно останавливаться, наш <…> робкий такой голос в международной пропаганде с хорошей стороны этого слова все равно слышен, он все равно востребован", - убежден пресс-секретарь. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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