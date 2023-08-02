Песков заявил, что антироссийская пропаганда начинает утомлять людей на Западе

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 2 августа. /ТАСС/. Западная аудитория начинает уставать от однобокого стиля подачи информации, исполненного ненавистью к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе открытого диалога "Элементы социальной инженерии" с участниками форума "Территория смыслов".

"Однобокая подача информации, которая исполнена русофобством, исполнена ненавистью к нашей стране, она постепенно начинает утомлять аудиторию даже у них в [западных] странах", - сказал он.

"Как ни оболванивай аудиторию, если ты даешь однобокую информацию, все равно аудитория начинает напрягаться и скучать", - добавил Песков.