2 августа, 16:29,
обновлено 2 августа, 16:55

Песков заявил, что антироссийская пропаганда начинает утомлять людей на Западе

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 2 августа. /ТАСС/. Западная аудитория начинает уставать от однобокого стиля подачи информации, исполненного ненавистью к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе открытого диалога "Элементы социальной инженерии" с участниками форума "Территория смыслов".

"Однобокая подача информации, которая исполнена русофобством, исполнена ненавистью к нашей стране, она постепенно начинает утомлять аудиторию даже у них в [западных] странах", - сказал он.

"Как ни оболванивай аудиторию, если ты даешь однобокую информацию, все равно аудитория начинает напрягаться и скучать", - добавил Песков. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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