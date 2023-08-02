Численность партсостава "Единой России" в ЛНР вырастет до 41 тыс. человек

Сейчас она составляет 26 тыс. человек

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Численный состав регионального отделения партии "Единая Россия" в ЛНР в ближайшее время вырастет с 26 тыс. человек до 41 тыс., заявления пока находятся в обработке. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий на I Конференции Луганского регионального отделения партии.

"Активная позиция жителей республики впечатляет и руководство партии, и руководство администрации президента. [Замсекретаря генсовета "Единой России", сенатор от ЛНР] Дарья Сергеевна [Лантратова] озвучила цифру 26 тыс. членов партии, которые имеют сегодня партийные билеты. Могу вам сегодня сказать, что около 15 тыс. заявлений уже сформированы, находятся в оформлении. Через несколько дней-недель наши ряды пополнятся еще 15 тыс. однопартийцев, а это будет уже 41 тыс.", - сказал Водолацкий.

Он добавил, что такого численного состава "Единой России" нет во многих субъектах России.

Ранее в ходе конференции Лантратова отметила, что на сегодняшний день в региональном отделении "Единой России" в ЛНР числится почти 26 тыс. партийцев.

2 августа региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло список кандидатов в депутаты на предстоящие выборы в Народный совет ЛНР, а также в 15 представительных органов муниципальных образований. В список для выдвижения кандидатов в депутаты Народного совета вошли 75 человек. Его возглавили врио главы ЛНР Леонид Пасечник, Денис Мирошниченко, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, сенатор от ЛНР Ольга Бас и депутат Народного совета Зинаида Наден.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.