Избирком Бурятии зарегистрировал списки партий на выборах в региональное заксобрание

Прошлые выборы депутатов Народного хурала прошли 9 сентября 2018 года

ТАСС, 2 августа. Избирательная комиссия Бурятии зарегистрировала списки пяти политических партий на выборах в Народный хурал республики. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

"2 августа завершилась регистрация выдвинутых списков кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов Народного Хурала седьмого созыва. Зарегистрированы списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями: "Новые люди" (41 человек), ЛДПР (71 человек), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (32 человека), "Единая Россия" (109 человек), КПРФ (108 человек)", - сообщили в избиркоме Бурятии.

Прошлые выборы депутатов Народного хурала прошли 9 сентября 2018 года. По итогам голосования по партийным спискам на первом месте с 41,1% голосов победу одержала партия "Единая Россия", на втором - КПРФ с 25,6%, на третьем - ЛДПР с 12,02%, четвертое место у "Справедливой России" - 9,49%, порог в 5% не преодолели Коммунистическая партия социальной справедливости с 4,7% и "Гражданская платформа" с 2,5%. По одномандатным округам победу в 24 округах одержали представители "Единой России", еще в трех округах выиграли самовыдвиженцы, три мандата у кандидатов партии "Справедливая Россия", три - у кандидатов от КПРФ. Итоговая явка составила 37,7%.

Однопалатный 66-местный Народный хурал Бурятии избирается по смешанной системе: половина депутатов избираются по пропорциональной системе, другая - по одномандатным избирательным округам на основе мажоритарной системы. Депутаты назначаются сроком на пять лет.