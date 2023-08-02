Песков: Путин и Эрдоган условились в ближайшее время определить место и сроки встречи

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в повестке планируемой встречи будут Украина и зерновая сделка

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 2 августа. /ТАСС/. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в ближайшее время определиться по месту и срокам встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-подходе в ходе посещения форума "Территория смыслов".

"Они [Путин и Эрдоган] несколько раз говорили по телефону и условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это [встреча] произойдет, во-вторых, по срокам. Это будет сделано все по дипломатическим каналам", - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что лидеры давно собирались встретиться. "Они собирались встречаться еще до выборов президентских в Турции, но решили этого не делать, дабы не дать пищу для злопыхателей, которые сразу бы начали обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела Турции. Поэтому решили это сделать после", - пояснил Песков. Он отметил, что, хотя выборы прошли, график президента Эрдогана напряженный. "Вы знаете, Турция весьма успешно справлялась и продолжает справляться с последствиями разрушительного землетрясения. Естественно, это дополнительный груз на экономику страны", - заметил он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что "место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция". При этом он напомнил, что "Эрдоган приглашает к себе в Турцию". "Сам президент на ночной пресс-конференции в Санкт-Петербурге как раз говорил, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты", - добавил в этой связи Песков.

Говоря о тематике предстоящих переговоров, Песков сообщил, что лидеры затронут темы Украины и зерновой сделки. "Повестка дня - это, во-первых, наши двусторонние отношения, которые весьма и весьма многопрофильные. Это, конечно же, Украина, <...> вопрос зерновой сделки, по которой сегодня Путин дал исчерпывающие объяснения своему турецкому коллеге, и, конечно, обмен мнениями по всем мировым делам", - заключил Песков.