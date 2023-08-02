Песков считает, что противоречия между Украиной и Польшей будут только расти

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что разные исторические события между этими странами наложили глубокий отпечаток на современный характер их взаимоотношений

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 2 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прогнозирует, что противоречия между Украиной и Польшей будут нарастать.

"Сами поляки имеют много претензий к Украине, разные исторические события [между этими странами], которые мы хорошо помним, тоже наложили глубокий отпечаток на современный характер их взаимоотношений", - констатировал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

"Поэтому там очень много противоречий, и эти противоречия будут только расти", - отметил Песков.

По его мнению, "отношения между Украиной и Польшей - это сложная историческая субстанция, не менее сложная в нынешнее время". "Польским фермерам очень не нравится украинское зерно, польским гражданам очень не нравятся расходы из своего бюджета на беженцев из Украины, которые совершенно не собираются никуда возвращаться и которые все больше и больше требуют для себя каких-то преимуществ", - привел примеры представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва наблюдает "очень внимательно" за происходящим в отношениях Киева и Варшавы, потому что "и Украина - страна, которая стоит в центре всего русофобского движения, и поляки тоже особым дружелюбием по отношению к нам не отличаются".