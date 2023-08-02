Песков: возврат к зерновой сделке реален, но для этого нужно выполнить условия России

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия слишком долго выполняла обязательства по зерновой сделке в одностороннем порядке, при этом обязательства по отношению к Москве, напротив, так и не были выполнены

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 2 августа. /ТАСС/. Россия может вернуться к выполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-подходе во время посещения форума "Территория смыслов".

Отвечая на вопрос, реален ли возврат РФ к зерновой сделке, представитель Кремля сказал: "Это реально". "Для этого просто необходимо, чтобы европейские страны выполнили ряд мер по снятию ограничений по отключению от SWIFT Россельхозбанка и так далее", - пояснил он.

По его словам, "их можно выполнить быстро, и [тогда] незамедлительно Россия вернется к выполнению зерновой сделки".

Песков подчеркнул, что Россия слишком долго выполняла обязательства по зерновой сделке в одностороннем порядке, при этом обязательства по отношению к Москве, напротив, так и не были выполнены.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Выступая в конце прошлой недели на пленарном заседании форума Россия - Африка, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия шла на участие в ней в том числе с учетом предусматривавшихся в ее условиях обязательств по снятию нелегитимных препятствий для поставок на мировые рынки зерна и удобрений из РФ, но ни одно из условий не было выполнено.