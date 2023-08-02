Постпредство РФ в Вене прокомментировало передачу Австралии атомных подводных лодок

Заместитель постоянного представителя России при международных организациях Роман Устинов заявил, что страны AUKUS не хотят обсуждать озабоченность других государств

ВЕНА, 2 августа. /ТАСС/. Альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS), в рамках которого Канберра получит атомные подводные лодки, игнорирует обеспокоенности других стран и призыв к диалогу. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

"Самый большой риск заключается в том, что тройка AUKUS, по сути, уходит от дискуссии, которую мы предлагаем вместе с китайскими друзьями и все более возрастающим количеством стран в МАГАТЭ [Международное агентство по атомной энергии], которые действительно обеспокоены за судьбу режима нераспространения", - сказал он журналистам на полях дискуссии, посвященной рискам, исходящим от блока AUKUS. Это мероприятие организовали в Вене российский Центр энергетики и безопасности и Китайская ассоциация по контролю над вооружениями и разоружением.

Как заявил дипломат, страны AUKUS либо игнорируют призывы к диалогу, либо прячутся под словами о намерении создать беспрецедентно надежную систему контроля. При этом другие государства не будут задействованы в ней. Он отметил, что опасения относительно этого сотрудничества выражают Белоруссия, Египет, Индонезия, Сирия, ЮАР.

Осенью 2021 года Австралия объявила о намерении создать собственный атомный подводный флот, заключив военный альянс с Великобританией и США. В марте партнерством был принят трехэтапный план предоставления Австралии атомных субмарин с неядерным вооружением. Россия и Китай высказали озабоченность этим планом и призывали его участников строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения.