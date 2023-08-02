2 августа, 17:45,
обновлено 2 августа, 17:55

Песков: действия России основываются на международном праве, а Запад хочет его разрушить

Пресс-секретарь президента отметил, что российская сторона неоднократно аргументированно отстаивала эту точку зрения и будет делать это дальше

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 2 августа. /ТАСС/. Россия действует исключительно на основе международного права, в то время как Запад его рушит и пытается установить свои правила. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во время посещения форума "Территория смыслов".

"Происходит попрание международного права постоянно, и коллективный Запад действительно предпочитает не придерживаться международного права, а устанавливать правила - вот как раз по этим правилам ни мы, ни многие страны мира жить не хотим", - сказал Песков. "Происходит такая ломка, все-таки нужно нам больше тяготеть к международному праву. И здесь все, что делаем мы, полностью зиждется на международном праве", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона неоднократно аргументированно отстаивала эту точку зрения и будет делать это дальше. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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