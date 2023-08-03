Антонов заявил о стремлении США получить данные о развитии стратегического арсенала РФ

Вашингтон давно нарушает дух и букву ДСНВ, подчеркнул посол России в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Призывы Вашингтона к рассмотрению вопросов, касающихся Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики, США стремятся получить информацию о развитии стратегического арсенала РФ. Об этом заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения. Отказался не только от заложенных в преамбуле ДСНВ установок, но и от соблюдения центральных лимитов договора, ограничивающих количество стратвооружений. Нелегитимно вывел из-под засчета порядка 100 СНВ: пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок - прим. ТАСС) и тяжелых бомбардировщиков. Неоднократные требования России устранить эту проблему игнорировались", - подчеркнул глава диппредставительства РФ, комментируя публикацию Госдепартаментом доклада о причинах, по которым выполнение ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

"Однако более важным фактором, приведшим к нынешнему кризису вокруг соглашения, стала развязанная [американской] администрацией гибридная война против России, нацеленная на нанесение нам стратегического поражения, - указал Антонов. - Призывы Вашингтона к рассмотрению тематики ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики. Реальная цель США - добиться доступа на российские базы СНВ, чтобы заполучить информацию о развитии нашего стратегического арсенала".

Посол РФ подчеркнул, что "указанный доклад, как и предшествующие ему документы Госдепартамента по тематике ДСНВ и контролю над вооружениями, - пустое сотрясание воздуха".