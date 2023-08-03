Главу Красноярского края зарегистрировали кандидатом на выборы губернатора

Кроме Михаила Котюкова документы подали депутаты законодательного собрания региона Андрей Новак и Максим Маркерт

КРАСНОЯРСК, 3 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Красноярского края зарегистрировала главу региона Михаила Котюкова кандидатом на выборы губернатора, сообщили ТАСС в крайизбиркоме.

"Михаил Котюков зарегистрирован кандидатом на выборы губернатора Красноярского края", - сказали в избиркоме.

Ранее крайизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на выборы губернатора края депутатов Законодательного собрания региона Андрея Новака (КПРФ) и Максима Маркерта ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

Голосование на выборах губернатора Красноярского края будет проходить в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В конце апреля замминистра финансов РФ Михаил Котюков был назначен врио губернатора региона. Это произошло после того, как занимавший на тот момент пост главы края Александр Усс сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне.