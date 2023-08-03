3 августа, 05:06,
обновлено 3 августа, 05:29

Володин считает, что США, Британия и Франция должны компенсировать Африке нанесенный ущерб

По мнению спикера Госдумы, ООН должна рассмотреть этот вопрос

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. ООН должна рассмотреть вопрос компенсации со стороны Британии, США и Франции народам африканских государств за нанесенный ущерб. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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"ООН дoлжна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканcкого континента со стороны в первую очередь США, Великoбритании и Франции за нанесенный ими ущерб. Африка имеет правo не только самостоятельно распоряжаться своими богатcтвами, но и на возмещение ей ущерба, нанесенного колoнизаторами", - подчеркнул он.

По его словам, за период колониализма США и другие европейские страны, занимаясь работорговлей, "перевезли только в Америку порядка 15 млн человек, которые стали рабами, а Британия перевезла 3 млн рабов". "Время идет, но кoлониальные интересы США и ряда зoпадных стран никуда не исчезли. Меняются только метoды", - отмечает парламентарий.

Из-за неоколониального влияния стран Запада, продолжил он, многие африканские страны имеют нулевой или отрицательный экономический рост на протяжении 60 лет. "США, Британия и Фрaнция продолжают опустошать африканские месторождения золoта, платины, урана, критических минералов и редкоземельных металлoв. Это ведет к нищете и потере суверенитета", - заключил Володин.  

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичСШАВеликобританияРоссияФранция
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