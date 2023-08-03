Дума Надеждинского района проголосовала против присоединения части района к Владивостоку

Депутат Олег Григорьев заявил, что одной из причин для несогласия с проектом стало опасение, что жители отделяемого района потеряют льготы

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Депутаты Думы Надеждинского района Приморского края единогласно проголосовали против присоединения части района к Владивостоку в рамках проекта по созданию города-спутника Владивостока. Об этом ТАСС рассказал один из голосовавших депутатов Олег Григорьев (КПРФ).

"В течение последних трех дней в наших местных чатах шло голосование жителей района по этому вопросу, и более 75% высказались против. Таким образом, мы выполняем волю жителей, которые сегодня также пришли в большом количестве на заседание думы. Мы единогласно проголосовали против решения о присоединении части района к Владивостоку", - рассказал депутат.

Он пояснил, что одной из причин для несогласия с проектом стало опасение, что жители отделяемого района потеряют льготы, действующие только в сельской местности, в том числе для врачей и учителей. Также есть опасения о росте налогов и неопределенном статусе Надеждинского района после присоединения.

"Люди спрашивают, а что дальше будет? Сельское поселение Раздольное примкнет к Уссурийскому городскому округу и так далее? И район с 86-летней историей канет в лету?" - добавил собеседник агентства.

На прошлой неделе Дума Владивостока приняла решение о согласии на изменение границ городского округа, в который должна войти часть Надеждинского района в рамках реализации проекта создания города-спутника Владивостока. Проект утвержден заместителем председателя Правительства РФ - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

По поручению президента РФ Владимира Путина реализуется проект реновации городов Дальнего Востока, регионы разрабатывают 25 мастер-планов городов ДФО. В частности, принято решение о расширении Владивостока за счет строительства нового пригорода на территории опережающего развития "Надеждинская". Город-спутник общей площадью 1,3 тыс. га включен в мастер-план развития Владивостокской агломерации.