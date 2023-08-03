Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах в Народный совет ДНР

В общей сложности список включил в себя 100 кандидатов

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил список кандидатов на выборы в Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Первым в списке кандидатов от ЛДПР на выборы в Народный совет Донецкой Народной Республики указан Леонид Слуцкий. Вслед за ним идет председатель регионального отделения партии Андрей Крамар и директор ФГБУ "Институт неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) им В. К. Гусака" Минздрава России профессор Эмиль Фисталь", - сообщили в пресс-службе.

В общей сложности список включил в себя 100 кандидатов, процедура их заверения в избирательной комиссии состоялась.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут депутатов Народного совета и депутатов муниципальных органов власти.