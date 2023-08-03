Норвегию включили в список недружественных России стран

Указ предполагает ограничение возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников из числа лиц, находящихся на территории России

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство РФ включило Норвегию в перечень стран, совершающих недружественные действия, направленные против российских консульских и дипломатических представительств, сообщается на сайте кабмина.

"Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников из числа лиц, находящихся на территории России", - говорится в сообщении. В правительстве добавили, что распоряжение приняли для реализации указа президента "О применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств".

Отмечается, что в перечне помимо названий стран указывается количество физических лиц, находящихся на территории России, с которыми представительства госучреждений и госорганов, а также дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры. "Так, согласно новому распоряжению, за Норвегией закреплен лимит в 27 человек", - указали в кабмине.

В правительстве напомнили, что в мае 2021 года ограничения ввели в отношении дипмиссий Чехии и США, а в июле 2022 года - дипмиссий Хорватии, Греции, Словакии и Дании.

"Утвержденный правительством перечень не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться", - подчеркнули в кабмине.

Помимо этого перечня, который касается работы дипмиссий, в России действует еще один перечень недружественных стран, сформированный в марте 2022 года для реализации указа о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами. В него включены США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания и ее владения, Украина, ряд других европейских стран, Япония, Южная Корея, Австралия и другие государства и территории, поддержавшие антироссийские санкции.