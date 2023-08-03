В выборах мэра Хабаровска будут участвовать семь человек

Всего документы в избирком подавали 13 кандидатов

ХАБАРОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Кандидаты от шести партий и один самовыдвиженец претендуют на пост мэра Хабаровска, сообщили в избиркоме Хабаровского края.

Регистрация кандидатов на выборах мэра города завершилась.

Зарегистрированы действующий глава города Сергей Кравчук, выдвинутый "Единой Россией", Виктор Ротарь от партии "Родина", Михаил Сидоров от партии "Справедливая Россия - патриоты - За правду", Николай Сингур от Партии пенсионеров, Вениамин Стельмах от "Новых людей", Александр Чупров от КПРФ и самовыдвиженец Абдухамид Саидов.

Документы на выборы мэра Хабаровска в избирком подавали в общей сложности 13 человек, шесть самовыдвиженцев не смогли собрать необходимое количество подписей либо не предоставили в избирком нужные документы. Требовалось собрать 2 149 подписей.

Голосование на выборах мэра Хабаровска будет проходить в течение двух дней - 9 и 10 сентября.