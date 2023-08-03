3 августа, 08:26

Замглавы МИД РФ и посол Казахстана оценили сотрудничество в интеграционной сфере

Александр Панкин и Даурен Абаев также обсудили вопросы взаимодействия двух стран в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Александр Панкин и посол Казахстана в РФ Даурен Абаев на встрече в среду отметили высокий уровень межгосударственного сотрудничества в интеграционной экономической и гуманитарной сфере. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В ходе встречи были предметно обсуждены вопросы российско-казахстанского взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, отмечен высокий уровень межгосударственного сотрудничества по интеграционной экономической и гуманитарной тематике", - говорится в сообщении дипведомства. 

Теги:
КазахстанРоссияПанкин, Александр АнатольевичАбаев, Даурен Аскербекович
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