Замглавы МИД РФ и посол Казахстана оценили сотрудничество в интеграционной сфере

Александр Панкин и Даурен Абаев также обсудили вопросы взаимодействия двух стран в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Александр Панкин и посол Казахстана в РФ Даурен Абаев на встрече в среду отметили высокий уровень межгосударственного сотрудничества в интеграционной экономической и гуманитарной сфере. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В ходе встречи были предметно обсуждены вопросы российско-казахстанского взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, отмечен высокий уровень межгосударственного сотрудничества по интеграционной экономической и гуманитарной тематике", - говорится в сообщении дипведомства.