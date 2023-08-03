Песков назвал Путина своим учителем

Пресс-секретарь президента РФ назвал работу с главой государства бесценным опытом

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал бесценным опытом свою работу с Владимиром Путиным, отметив, что глава государства во многом является для него учителем. Представитель Кремля рассказал об этом в ходе общения с участниками форума "Территория смыслов".

"Мне повезло в жизни, я фактически 20 лет непосредственно нахожусь вблизи человека, который является для меня тем самым учителем. Я имею в виду Путина", - сказал Песков. Его цитаты опубликованы в Telegram-канале "Мастерской Новых Медиа".

Пресс-секретарь привел в пример то, как глава государства ведет переговоры, не всегда публичные, как отстаивает свою точку зрения. "То, как он использует аргументацию, то, как он убеждает собеседников, то, как он вынужден говорить и не очень приятные вещи кому-то, - это для меня бесценный опыт, и я действительно почерпнул очень много знаний", - заключил Песков.