Генсек СНГ заявил, что евразийская солидарность нейтрализует агрессивную политику Запада

Кроме того, Сергей Лебедев отметил, что у Содружества установились хорошие контакты с ШОС

МИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Евразийская солидарность нейтрализует агрессивную политику коллективного Запада. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Мы видим, что евразийская солидарность - СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС, - по сути, нейтрализует агрессивную политику коллективного Запада, которая проводится по отношению как к странам Содружества, так и, к сожалению, к странам Африки и Азии", - сказал Лебедев, его слова приводит агентство БелТА.

Касаясь предстоящих заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут в октябре в Бишкеке, Лебедев отметил, что у СНГ установились хорошие контакты с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). "У нас сейчас установились хорошие контакты с ШОС. Я как генеральный секретарь [СНГ] регулярно встречаюсь с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином, - сказал Лебедев. - 27 сентября в Пекине состоится моя очередная встреча с Чжан Мином, он приглашен также на заседание Совета глав государств СНГ в Бишкеке 13 октября".