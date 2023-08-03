Песков заявил, что Россия не будет объявлять позицию по принятию новых стран в БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что это будет возможно после решения всех стран - участниц объединения

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Расширение БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) является предметом дискуссий, Москва не считает нужным заявлять о своей позиции по принятию конкретных новых стран до обсуждения этой темы всеми странами объединения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, как Россия относится к возможности принятия в БРИКС Аргентины, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. "Это предмет дискуссий. Мы не думаем, что нужно забегать вперед и до того, как они [дискуссии] состоятся между государствами - членами БРИКС, мы должны заявлять о своей позиции. В любом случае речь идет о странах, с которыми у нас осуществляется достаточно конструктивное взаимодействие в самых различных областях", - сказал пресс-секретарь президента.

При этом Песков подчеркнул, что, по мнению российской стороны, "в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению этой организации". "В какой форме и в каком объеме, как раз мы будем обсуждать в ходе предстоящего саммита", - добавил он.

Возможность введения валюты БРИКС

Введение единой валюты в БРИКС и других объединениях вряд ли реализуемо в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ.

"Многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют во взаимных расчетах, также, естественно, ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты каких-то интеграционных процессов (объединений - прим. ТАСС). Это пока дискуссионный процесс, понятно, что он будет растянут по времени, в ближайшей перспективе вряд ли это реализуемо", - сказал он, комментируя предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы подумать над созданием единых валют БРИКС и Южноамериканского общего рынка (Mercosur) для использования при взаиморасчетах.

По словам представителя Кремля, процесс дедолларизации мировой экономики "неумолимо идет". "Использование национальных валют - это то, что уже сейчас реальность, и реальность, которая растет в мировом масштабе. И к этой практике прибегают не только страны, которые сталкиваются с санкционными ограничениями, но и те, которые не сталкиваются, - они понимают выгодность этого режима при осуществлении внешней экономической [деятельности]", - добавил Песков.

Он отметил, что введение единой валюты на ближайшем саммите БРИКС вряд ли реализуемо, "но это не значит, что это не нужно обсуждать". "Обсуждения на этот счет, конечно, будут продолжаться", - подчеркнул представитель Кремля.

Накануне президент Бразилии выступил за отказ от доллара в международной торговле и создание альтернатив американской валюте, в том числе для расчетов между участниками объединения БРИКС.

Ранее шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал сообщил, что сейчас около 30 государств проявляют интерес к вступлению в БРИКС, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. Индийская газета Business Standard со ссылкой на собственные источники сообщила, что на саммите в Йоханнесбурге 22-24 августа в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

ЮАР председательствует в текущем году в БРИКС. С наступлением 2024 года председательство переходит к России.