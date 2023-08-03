В Кремле не узнали нового из признания Киева в причастности к атакам на Крымский мост

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее признал, что СБУ причастна как к первому теракту на Крымском мосту в 2022 году, так и ко второму, совершенному 17 июля 2023 года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Кремль знал о причастности Украины к обоим взрывам на Крымском мосту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам заявление на эту тему секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

"Мы об этом говорили и в первый раз, и во второй раз. У нас была такая информация, мы это знали", - сказал представитель Кремля. Слова Данилова он назвал еще одним подтверждением причастности Киева к атакам.

Ранее Данилов признал, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна как к первому теракту на Крымском мосту в 2022 году, так и ко второму, совершенному 17 июля 2023 года. По его словам, украинская сторона совершает атаки на многие объекты, в том числе и на Крымский мост.