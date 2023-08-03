Валюта БРИКС, встреча с Эрдоганом и дешевое зерно. Темы брифинга Пескова

Перспективы БРИКС, итоги переговоров президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и опасения ЕС из-за дешевого российского зерна стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. Глава государства проведет совещание по промышленной тематике, встречу с руководством предприятий обрабатывающей промышленности.

О переговорах с Эрдоганом

Тема передачи Анкарой Киеву боевиков запрещенного в РФ батальона "Азов" в ходе беседы Путина с Эрдоганом "не поднималась".

"Президенты подтвердили свое намерение скоро встретиться, но место встречи и сроки проведения такой встречи будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам".

Об общей валюте БРИКС

"Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет. Многие страны тяготеют к траектории использования национальных валют". "Это реальность, которая растет в мировом масштабе", к этому приходят и те страны, которые не сталкивались с санкциями.

Создание общей валюты БРИКС - "это пока дискуссионный процесс, понятно, что он будет растянут во времени". "В ближайшей перспективе это вряд ли реализуемо".

О расширении БРИКС

"Это предмет дискуссии, мы не думаем, что нужно забегать вперед, до того, как они состоятся между странами - членами БРИКС".

"Речь идет о странах, с которыми у нас конструктивное взаимодействие <...> в разных областях". Сотрудничество с ними в любом случае будет обсуждаться в ходе предстоящего в ЮАР саммита.

О поставках российского зерна